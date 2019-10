Nainggolan, che gol con il Cagliari. Totti lo esalta: “Toccala piano” – FOTO

Radja Nainggolan festeggia il primo gol in campionato con il suo nuovo Cagliari. Il Ninja ha sbloccato il match contro la Spal con un gran destro da 30 metri. Un gol che ha esaltato anche Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, in vacanza con gli amici a Montecarlo in questi giorni, ha commentato il post Instagram del belga: “Mamma mia che bella. Toccala piano”. Sul post dell’ex Roma anche i complimenti di tanti ex compagni giallorossi, tra cui Emerson Palmieri, Ruediger e Paredes.