Nainggolan a Jesus: “Auguri, ci vediamo presto”. Il futuro è alla Fiorentina?

Oggi Juan Jesus compie 29 anni e tra i compagni che gli hanno mandato gli auguri c’è anche un ex. È Radja Nainggolan, che ha postato una foto insieme in maglia giallorossa: “Auguri bello mio, ci vediamo presto”. Nainggolan torna spesso a Roma e ha dato appuntamento all’ex compagno di squadra ma soprattutto amico. Sui social la “storia” di Nainggolan su Instagram ha subito iniziato a circolare tra i telefoni dei tifosi, nella speranza che quel messaggio fosse un segnale di mercato. Ma la Roma al momento non pensa a questa operazione, nonostante il Ninja sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di tornare. Più possibile che si ritrovino insieme a Firenze: entrambi sono obiettivo della Fiorentina di Commisso. Di ieri la notizia dell’infortunio: distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro, che costringerà probabilmente il Cagliari a rinunciare a Radja per la partita col Verona.