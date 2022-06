Mutu: “Totti era disposto a tagliarsi lo stipendio pur di farmi giocare con la Roma”

Adrian Mutu, ex giocatore della Fiorentina, durante la presentazione del suo libro "The Brilliant" ha svelato un retroscena su Francesco Totti. Ecco le sue parole: "Totti mi chiamò e mi disse Adri, Montella ha 35 anni. Non sto dicendo che non può più correre, ma ti voglio. So che ti trovi bene alla Fiorentina, ma o con Vicenzo o Julio Baptista, che è venuto dal Real Madrid, voglio che facciamo un trio letale. Penso che andremo molto d'accordo. So che la società ha offerto 19 milioni, e la Fiorentina ne sta chiedendo 20. Se sei determinato a fare questo passo, rinuncio al mio stipendio, a un milione di euro e riempio la differenza". Nonostante lo sforzo dell'ex capitano giallorosso Corvino convinse Mutu a restare a Firenze.