Muore il cane di McGregor, il messaggio di Mourinho: “Hai perso un amico”

Mourinho ha voluto lasciare un messaggio per il suo amico Conor McGregor, che ha perso il suo amico a quattro zampe. Evento triste, che ha riportato alla luce la sofferenza provata quando nel 2019 Mou perse il suo amico fidato.

Conor McGregor, con un post su Instagram, ha fatto sapere che il suo cane Hugo è morto. Una notizia che ha portato tristezza anche in casa Roma. Mourinho ha voluto lasciare un messaggio al suo amico Conor: "Hai perso un grande amico". I due si sono incontrati la scorsa settimana nella Capitale e Mou ha regalato al fighter una maglia della Roma. Mourinho ha un rapporto molto stretto con i suoi cani. Durante una puntata di "All or nothing", il documentario sul Tottenham al quale ha preso parte anche il tecnico romanista, si vede José soffrire per la perdita del suo Yorkshire terrier. "Penso che la maggior parte di voi già lo sappia e magari qualcuno pensa che io sia solo un idiota, ma la realtà è che il mio cane è morto e anche io mi sento morto. Volevo che lo sapeste, perché non voglio che pensiate che ce l'ho con voi, che mi sento meno sicuro o che sono meno felice. Non ha nulla a che fare con voi" le parole dell'allenatore ai suoi giocatori.