Muore a 89 anni la madre di De Falchi. Il saluto dei tifosi: “Addio mamma Esperia” – FOTO

All’età di 89 anni è scomparsa la signora Esperia, madre di Antonio De Falchi e punto di riferimento del tifo giallorosso. A dare l’annuncio è stato uno dei figli, Marco De Falchi, con un post emozionante su Facebook che ha subito fatto il giro del web: “Ciao mamma sei volata in cielo, da Antonio“. In tanti sono stati i tifosi della Roma a commentare con un messaggio di condoglianze o con un pensiero, esprimendo vicinanza alla famiglia De Falchi. Una famiglia provata in quel maledetto 4 giugno 1989 dalla più terribile delle tragedie, con il tragico agguato in cui perse la vita Antonio. “Ciao Esperia, mamma di tutti i romanisti“, questo lo striscione comparso subito in nottata sotto casa De Falchi. Un popolo giallorosso che si stringe intorno al lutto di uno dei simboli del tifo romanista.