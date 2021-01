Mughini ‘smaschera’ Sabrina Ferilli: “Ma quale simbolo di Roma, da bambina tifava Lazio”

Tempi duri per i tifosi della Roma. Dopo il derby perso malamente venerdì scorso – con la squadra alla ricerca del riscatto già questa sera contro lo Spezia – arriva dal salotto di Tiki Taka un’altra spallata alle certezze del popolo romanista. Giampiero Mughini infatti ha svelato un retroscena riguardante la fede romanista di Sabrina Ferilli: “Lei simbolo della Roma? Ai miei tempi era arcinoto che fin da bambina tifasse per la Lazio, ve la do come notizia, era risaputo“. Una rivelazione che, come ricorda anche lo stesso Mughini, era in realtà un aspetto noto ma allo stesso tempo controverso della vita privata di Sabrina Ferilli. In un’intervista a l’Unità datata 27 novembre 1994 l’attrice si definì “burina e laziale”, con una predilezione per i colori biancocelesti senza però disdegnare quelli giallorossi. Un’ambivalenza che la portò anche in tribunale nel 2002 contro ‘Il Processo di Biscardi’, dal momento che venne definita in un servizio “voltagabbana” e come colei che “è saltata sul carro del vincitore“. Con riferimento chiaro alla vittoria dello Scudetto del 2001 e la successiva festa al Circo Massimo.