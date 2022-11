Mourinho: “Un giocatore mi ha tradito”. Ecco con chi ce l’aveva

"La squadra è stata tradita da un atteggiamento di un giocatore... Diciamo non professionale. Ha tradito tutti gli altri. Non ho parlato così di Ibanez contro la Lazio, perché l'atteggiamento era top. L'errore fa parte del gioco, l'atteggiamento non professionale e non corretto con i compagni mi dispiace". Parole forti, fortissime quelle di Mourinho. Poco interpretabili, del tutto inattese. O forse no. Ma con chi ce l'ha lo Special One? Tutti gli indizi porterebbero a Karsdorp. Il terzino olandese era stato "difeso" dallo Special One alla vigilia anche se con sorrisi e battutine, poi era finito in panchina. Nella ripresa è entrato in campo al posto di Celik e il gol del pareggio di Pinamonti è arrivato dopo un suo errore in marcatura su Laurientè. Ma a far discutere sarebbero anche atteggiamenti tenuti in questi mesi dall'olandese, già dalla finale col Feyenoord. "Ho detto a questo giocatore di trovarsi una squadra a gennaio", ha concluso Mou nella conferenza stampa con i giornalisti presenti a Reggio Emilia senza mai fare il nome. Non è più tempo di sconti.