Mourinho: “Tutte le partite sono importanti. Vogliamo arrivare primi nel girone”

"La prossima partita è cruciale e se faremo qualche cambio, cosa che faremo, è importante che tutti capiscano che la partita si deve vincere"

Questo è un periodo molto intenso e pieno di partite. Come sta la squadra? "Benissimo. Oggi abbiamo avuto in campo tutti i giocatori, ovviamente non parlo di Spinazzola però tutti gli altri si sono allenati senza problemi. Stiamo vivendo un momento positivo sotto questo punto di vista".

Ci sono tante partite e come ha detto prima in conferenza stampa sono tutti titolari perché tutti devono farsi trovare pronti."Certo. Per questo dico che non esiste una partita più importante dell'altra. La prossima è molto importante e se faremo qualche cambio, cosa che faremo, è importante che tutti capiscano che la partita si deve vincere. I cambi si fanno per diverse ragioni, non perché la partita non sia importante".