José Mourinho è tornato a parlare della vittoria in rimonta conquistata nei minuti finali in Champions League contro la Roma. Durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lipsia, lo Special One si è soffermato sulle scelte di formazione adottate all'Olimpico: "Valverde e Guler? La posizione migliore per loro è in campo. L’altro giorno abbiamo schierato un centrocampo diverso, con un giocatore più difensivo e un altro più creativo; altre volte abbiamo schierato due giocatori più posizionali, mentre a Roma abbiamo schierato altri due giocatori liberi, e questo dipende dalla situazione. Cerco di fare il meglio per la squadra". Mourinho è poi tornato nello specifico sulla sfida contro i giallorossi, ribadendo la convinzione che le scelte iniziali fossero quelle più adatte alle caratteristiche dell'avversario: "Continuo a pensare che se a Roma avessimo schierato Bernardo e Arda a centrocampo, ci avrebbero segnato cinque gol. C’è un momento per tutto".