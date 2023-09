Mourinho torna a casa: lo Special One tra Setubal e Londra nei due giorni liberi

L'allenatore della Roma ha concesso un paio di giorni liberi alla squadra e ne ha approfittato per far visita alla mamma in Portogallo e poi spostarsi subito a Londra da moglie e figli

Casa dolce casa. Per José Mourinho la sosta nazionali, se dal punto di vista degli allenamenti è penalizzante, a livello personale costituisce l'occasione perfetta per riabbracciare la famiglia. Come riportato da 'gazzetta.it', lo Special One ha concesso due giorni di riposo alla squadra e ne ha approfittato per prendere un aereo da Fiumicino. Anzi due. Ieri infatti il portoghese è tornato in patria, a Setubal, per passare un po' di tempo con la madre Julia. Oggi, invece, José Mourinho si è spostato a Londra dove vivono la moglie e i figli. Un porto sicuro dove staccare la spina per l'allenatore della Roma, che già nelle prossime ore dovrà pensare a come lavorare con i pochi giocatori rimasti a Trigoria, con tutte le possibili assenze - da Pellegrini ad Aouar - da affrontare contro l'Empoli.