Mourinho, tiri in porta sotto zero. E’ già capitato due volte in carriera

Con il Chelsea nel 2007 e con il Tottenham nel 2020. Per lo Special One non è la prima volta senza centrare lo specchio della porta. Nelle precedenti due occasioni la reazione fu immediata

Redazione

Zero tiri nello specchio. Il dato è inquietante anche se va considerata la forza dell’avversario e le assenze pesanti. La Roma di Mourinho si è ritrovata a fare i conti con la siccità offensiva aumentata dall’assenza di Dybala. Unico a segnare su azione in campionato di tutto l’attacco giallorosso. L’argentino da solo, ha segnato più di un terzo dei gol messi a segno della squadra fino ad ora. Senza di lui, l’intero attacco sembra in difficoltà. Belotti, Zaniolo, Shomurodov e El Shaarawy sono a quota zero gol in campionato. Abraham ne ha appena due. Torniamo ai tiri nello specchio.

Non è una novità per lo Special One che già aveva fatto i conti con una carestia così imponente in carriera. La prima volta in Newcastle-Chelsea del 2007 terminata appunto 0-0. La seconda in Bournemouth-Tottenham del 2020, stesso risultato. Quello che ha rischiato di portare a casa la Roma ieri sera prima della perla di Osimhen. Un dato di conforto. Dopo quelle due partite la squadra di Mourinho ha reagito. Nel 2020 il Tottenham ha vinto tre gare di fila segnando 8 reti. Nel 2007 il Chelsea vinse 1-0 lo scontro diretto col Liverpool nel turno successivo.

Simona Valentini