Mourinho: “Campo orribile. Manca il rosso a Strefezza, ma Aureliano ha arbitrato bene”

Le sue parole: "Due o tre anni fa la Roma avrebbe perso questa partita, non c'è rammarico. Abraham ha fatto bene, non va accusato per un errore"

Redazione

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio col Lecce. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Sono due punti persi o un punto guadagnato? "Partita difficile, dura. Dal nostro atteggiamento e dalla nostra frustrazione negli ultimi minuti si vede che non è il risultato che volevamo. La partita è stata però difficile, intensa. Il campo era orribile. I giocatori hanno avuto tanti problemi a giocare di prima e la palla si impennava. Difficile fare calcio di qualità. Il loro modo di giocare è difficile. Abbiamo avuto le possibilità di fare il secondo gol e così ci avrebbero aggredito di più. per questa ragione ai miei giocatori non dico nulla di negativo sia individualmente che a livello di collettivo. Non è il risultato che volevamo ma è un punto in più non due persi.

Abraham poteva far gol? “Ha giocato bene, ha fatto un'ottima partita. L’ultima cosa che dico ai miei è di accusare qualcuno per un errore individuale. Il portiere ha fatto delle grandi parate. In queste partite non avrai mai 10 palle gol, ne costruisci 2 o 3 e devi fare gol. Merito a loro che hanno questo stile di gioco, sono aggressivi sulle seconde palle. Quando recuperano vanno veloci in transizione. Partita difficile, me la aspettavo così. Volevamo vincere però non sono dispiaciuto con i miei"

Contento della prestazione? “E’ questo il feeling. Mi è anche piaciuto sentire gente non felice nello spogliatoio. Per me significa tanto. E’ un pinto difficile, fuori casa e la gente non è contenta, per me è fantastico . E' una evoluzione nella mentalità dei miei. Due o tre anni fa avrebbe fatto zero punti. Adesso abbiamo questa mentalità. Dopo dobbiamo dare credito a loro che hanno fatto la loro partita. Hanno lottato fino all’ultimo per questo punto, per loro doro. Abbiamo gli stessi punti del Milan e noi non ce lo aspettavamo a inizio anno. Adesso c’è Lazio-Atalanta e non possono vincere in due. Wijnaldum ha giocato 10 min, gli manca intensità e velocità. Belotti finalmente sta arrivando un una condizione fisica che gli permette di essere utile per noi. Adesso iniziano le difficoltà con le tre partite in una settimana. Sono molto contento con i ragazzi. Sono con loro, nessuno tipo di rammarico".

Contento dell’arbitraggio? Ho parlato ora con Aureliano. Secondo me la partita era difficile per tutti, anche per l’arbitro. Una partita aggressiva e veloce, con tanti contrasti, tante seconde palle. Ha fatto il suo lavoro. Dopo se vedo nell’Ipad, c’era il secondo giallo per Strefezza che poteva cambiare la partita. Se non mi fai la domanda non parlo dell’arbitro. Secondo me ha fatto del suo meglio. Ha lasciato questa bellezza alla partita e la bellezza non è solo meraviglia nel calcio. C’è anche la bellezza in partite così con freddo e due squadre che lottano per i punti. La squadra piccola ha fatto di tutto per il punto, la squadra più grande a cercato di vincere".

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Due squadre che hanno fatto bene il loro dovere, forse è mancata un po' di lucidità nell'ultimo quarto d'ora? "È merito loro. Hanno giocato una partita per difendere il pareggio, dando alla partita la direzione che vogliono. Si sono chiusi bene, dando il giusto tempo di gioco e i giusti cambi. È stata una partita difficile per entrambi, con un campo complesso dove è stato impossibile giocare di prima a causa di un terreno di gioco brutto. Punto ottimo per loro, noi abbiamo fatto il possibile per vincere, ma non possiamo criticare nessuno né dal punto di vista individuale né di squadra. Abbiamo un punto in più in classifica".

Ha fatto i primi cambi al minuto 83. È questo che intendeva quando parlava della panchina? Il caso Zaniolo poteva essere gestito diversamente? "Non parlo più di lui, spero che la sua carriera sia florida. I giocatori erano in forma, stavamo concentrati per la partita e ho reputato di fare i cambi nella parte finale. Delusione? È giusto che ci si dispiaccia per una vittoria mancata, è da stimolo per migliorare, Abbiamo giocato con tranquillità e personalità e va bene così. Bisogna dare credito a questi ragazzi, perché quella di oggi è stata una partita difficilissima".

Cosa l'ha colpita di questo Lecce?"Nessuna sorpresa, conoscevamo le loro qualità. Ci siamo preparati al meglio, specialmente sulle palle inattive, dove sapevamo fossero bravi. Ci abbiamo dedicato tutto il giorno del giovedì, ma purtroppo loro sono stati bravi a segnare. Poi il Lecce è forte nell'indirizzare la gara sui propri binari".

MOURINHO A ROMA TV

"Il campo era orribile per giocare, duro e senza qualità. Gli avversari hanno pressato, lottato e sono stati aggressivi. La squadra ha fatto di tutto per vincere, le circostanze erano molto difficili. Non abbiamo fatto una partita stratosferica, ma abbiamo fatto una buona partita. Non ho sentito e visto nessun giocatore fare una partita di basso livello e per questo motivo c’è la frustrazione di andare a casa con un solo punto. Sono soddisfatto e tranquillo perché i ragazzi hanno fatto il loro. Qualcuno ha detto, subito dopo la partita, che la Roma questo tipo di partite due anni fa le perdeva sempre. Hanno fatto bene, si sono adattati bene alla natura della partita, viviamo il pareggio come una prestazione positiva e i ragazzi non hanno nessuna ragione per non arrivare lunedì agli allenamenti con la gioia e la motivazione di lavorare di nuovo"