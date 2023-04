Mou sugli infortuni: “Stagione finita per Llorente. Ecco come stanno Smalling e Dybala”

José Mourinho in conferenza stampa dopo la gara col Milan ha parlato della situazione degli infortuni in casa Roma: "Karsdorp penso che non lo vedrò più in campo. Llorente penso di non vederlo più in campo. Kumbulla al 100% non lo vedrò più in campo. Smalling abbiamo una speranza di averlo, vediamo una partita o due, se è possibile. Wijnaldum è quello più vicino, Paulo invece non lo so. Ah, poi mi sono dimenticato anche di Belotti. Secondo lui ha le costole rotte, l'ho sentito da lui, non poteva respirare. Lui era coraggioso, voleva continuare ma non è stato possibile". Difesa decimata per il finale di stagione, solo Smalling potrebbe recuperare per le ultime gare. Mercoledì non ci sarà neanche Matic col Monza (squalificato), ma tornerà Wijnaldum. Dybala punta l'Inter. Anche Belotti è a rischio per le prossime gare, infatti gli esami hanno evidenziato una frattura alla cartilagine costale. Stagione finita per Kumbulla a causa della rottura del crociato.