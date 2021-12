Mourinho: “Primato fondamentale, non abbiamo la rosa per tre competizioni”

Le parole del tecnico dopo la vittoria di Sofia: "Subiti gol inaccettabili, non possiamo crearci problemi così. Mayoral tra le poche cose positive"

Redazione

La Roma vince con il CSKA Sofia e si qualifica come prima nel girone grazie al pareggio tra Zorya e Bodo. Al termine del match José Mourinho ha detto la sua.

MOURINHO A SKY

E' andata nel modo migliore, lo Zorya ha pareggiato e voi avete vinto: Può essere un punto di ripartenza? "Non possiamo farci questi problemi. Non si può vincere 3-0 e in controllo per poi perdere palla per comportamenti naif. I gol presi sono inaccettabili. Sono felice perché abbiamo vinto, ma non è possibile prendere 2 gol sul 3-0".

Come ha visto Borja Mayoral? "Una delle poche cose che mi è piaciuta. Gol bellissimo ma al di là di quello mi è piaciuto molto come ha giocato. L'atteggiamento non mi sorprende perché lavora sempre. Mi è piaciuta la sua qualità nel gioco".

Quanto è importante aver vinto il girone? "Non abbiamo la rosa per tre competizioni. Non giocare due partite in più è importante. Quello che è successo in Ucraina non potevamo controllarlo e siamo stati fortunati. Fondamentale non dover giocare quelle due partite".

MOURINHO A ROMA TV+

"Essere primi è perfetto perché avremo due partite in meno. Per la nostra rosa sarebbero state troppo, inoltre avremmo affrontato squadre più forti perché scendevano dall'Europa League, quindi è un bene. 45' di controllo, di gioco positivo e 45' con un atteggiamento che non mi è piaciuto con una qualità che non mi è piaciuta. Se avessimo giocato qualche minuto in più la situazione si sarebbe potuta complicare".