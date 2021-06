Mourinho su YouTube da James Corden: l’intervista nei prossimi giorni

Lo Special One sarà ospite nel programma del noto presentatore britannico

L'attesa di Mourinho a Roma è sempre più spasmodica. Nel frattempo lo Special One sta lavorando molto da remoto, monitorando e studiando diversi giocatori nonostante non sia ancora presente nella Capitale. Nell'attesa si concede anche alcuni momenti di relax. Nella giornata di oggi, sul suo profilo Instagram, Mourinho ha pubblicato una foto che lo ritrae in videochat con l'attore e conduttore britannico James Kimberley Corden, attualmente a Los Angeles. Il presentatore è molto famoso su YouTube per il suo programma The Late Late Show with James Corden, meglio conosciuto come Late Late, considerato come uno dei migliori talkshow sulla piattaforma. Corden e Mourinho si sono già incontrati in più di un'occasione, in particolare quando l'allenatore portoghese allenava il Manchester United, al quale il presentatore ha dedicato un intero episodio della sua serie. Quasi certamente lo Special One prenderà parte alla prossima puntata del programma. La messa in onda dovrebbe essere venerdì alle 23 e 35 ora locale americana e da noi sarà possibile vederlo alle 5 e 30 di sabato mattina.