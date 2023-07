Mourinho studia la nuova Roma: la certezza è la difesa a 3. Poi il messaggio a Dybala

José Mourinho è impaziente di iniziare la nuova stagione. Lo ha fatto sapere al suo arrivo a Roma: "Sono un uomo di lavoro, non di vacanza", e lo ha confermato oggi tramite il proprio account Instagram. Lo Special One infatti, dopo due ore circa dal suo ingresso a Trigoria, ha pubblicato uno scatto che raffigura la lavagna tattica di Trigoria con i giocatori divisi per ruolo e per giorno di arrivo al Centro Sportivo. La certezza rimane la difesa a tre con Smalling, Mancini e Llorente unici centrali al momento a disposizione. Ibanez e Ndicka arriveranno il 17 mentre Kumbulla è infortunato e come Abraham si trova nell'angolo alto a destra della lavagna. Sugli esterni Zalewski e Karsdorp mentre in mezzo al campo le scelte sono obbligate con Matic, il neo arrivato Aouar e Riccardo Pagano (numero 10 della Primavera). Anche davanti, in attesa del rinforzo che arriverà dal mercato, Mourinho dovrà fare di necessità virtù. Lo Special One ha formato infatti due coppie, la prima formata da Dybala e Belotti, la seconda da Solbakken ed El Shaarawy. Oltre alla lavagna tattica, anche un messaggio proprio per la Joya, mascherandolo però come una trovata pubblicitaria. Il portoghese ha infatti pubblicato la foto di un articolo di giornale con titolo "Pura Joya" con la coppia giallorossa abbracciata sul prato dell'Olimpico durante l'ultima partita della scorsa stagione. Dopo le rassicurazioni di ieri dell'argentino, questo di Mourinho è un altro messaggio che può far stare tranquilli i tifosi.