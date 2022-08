Mourinho: “Stasera spero che non servirà Belotti, ma se sarà necessario entrerà”

José Mourinho ha commentato la sfida tra Roma e Monza a pochi minuti dal fischio d'inizio. Il tecnico portoghese ha detto la sua anche sul possibile ingresso di Andrea Belotti:"È sempre importante partire con l'atteggiamento giusto, ho detto ai giocatori che non va bene perdere punti per due partite di fila e li abbiamo già persi con la Juve. Oggi dobbiamo fare di tutto per vincere contro una squadra che ha bisogno di punti e vieni qui a cercarli - ha detto a 'Dazn' -. Belotti in campo? Spero di no, spero non sia necessario. Ha bisogno di tempo per allenarsi con la squadra ed entrare in condizione top. Ma se sarà necessario entrerà".