Mourinho: “Spinazzola non potrà tornare prima di gennaio, sarà come un acquisto”

Le parole del portoghese: "L'Italia è stata la migliore squadra o probabilmente uno dei migliori club d'Europa"

Appuntamento fisso quello di José Mourinho con Talk Sport, dove parla delle Nazionali. Ieri l'Italia ha staccato il pass per la finale degli Europei ai danni della Spagna e lo Special One ha analizzato la gara: "La Spagna ha creato difficoltà all'Italia perché ha giocato senza il numero 9. Chiellini e Bonucci non avevano un uomo da marcare, un punto di riferimento. L'Italia era in difficoltà, non mi aspettavo il gol dell'1-0. L'Italia di ieri è quella che siamo stati abituati a vedere negli anni scorsi: solida, passionale, difensiva e sempre compatta. Ma fino a questo momento non è stata così, è stata la migliore squadra o probabilmente uno dei migliori club d'Europa. Verratti, Barella, Jorginho sono stati fantastici".