Mourinho: “Sono fiducioso. Non è un test per Missori, fa parte della sua crescita”

"Ho fiducia in quelli che saranno in campo. E’ un gruppo di gente che lavora sempre bene e che vuole essere disponibile. Svilar lavora ogni giorno al massimo del suo potenziale in 10 mesi ha giocato una sola partita, anche lui merita di giocare".

E’ un’opportunità per i tanti ragazzi della Primavera? “E’ un’opportunità per Missori di giocare dall’inizio. Lo ha già gatto in Conference e in Serie A ma non è un test o un esame. E’ parte della sua crescita come lo è stato per Bove e Tahirovic. La gente che sta in panchina ci sta perché può giocare ma ci sono anche giocatori come Pellegrini, Mancini e Matic sono protetti dai 90′ ma se serve giocano".