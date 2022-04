Mourinho: “Siamo in un buon momento ma queste sono gare isolate”

Le parole del mister: "Stiamo bene, Veretout e Zaniolo sono fuori e Spinazzola sta tornando piano piano. Abbiamo tutta la rosa a disposizione"

E’ il momento giusto per dare continuità? “E’ un quarto di finale, tante volte ci sono arrivato. Tutte le squadre anche quelle che alla partenza hanno meno potere calcistico quando arrivano qui sanno che possono arrivare fino in finale e la motivazione è altissima per noi e per loro. Noi siamo in un buon momento ma sono gare isolate dal contesto. Se vogliamo vincere dobbiamo giocare ad alto livello”.