Mourinho si tutela dopo il caso Serra: “Avevo un microfono durante la partita”

"Oggi sono andato alla partita con il microfono, ho registrato tutto da quando sono partito dagli spogliatoi fino al momento che sono rientrato. Ci sta, mi sono protetto", queste le parole di Mourinho in conferenza stampa dopo Monza-Roma. Il tecnico ha deciso di tutelarsi dopo il caso Serra ed è andato in panchina con un piccolo microfono addosso. Il fischietto di Torino è stato poi deferito per gli insulti al portoghese. Polemiche a non finire a fine gara con l'arbitro Chiffi, definito dallo Special One orribile: "Giocare con il peggior arbitro che ho incontrato in carriera è dura, e ne ho visti di scarsi. Non ha influenzato il risultato però è dura giocare con questo arbitro. Tecnicamente è orribile, anche dal punto di vista umano non è empatico. Non crea rapporti con nessuno. Da un rosso ad uno che scivola in una partita ormai morta. Noi come società non abbiamo la forza di dire che questo arbitro non lo vogliamo. Ho smesso di lavorare a 20 minuti dalla fine perché sapevo che mi avrebbe espulso. Avevo una voglia tremenda di prendere il rosso ma non l’ho fatto”.