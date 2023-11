Mourinho si affida al turnover: ecco come ruoterà i giocatori tra Lecce, Slavia e derby

In tre partite Mourinho utilizzerà tutti gli uomini a disposizione, anche per alcuni minuti, per risparmiare e gestire le energie in tre partite vitali: lo Special One potrà far giocare circa venti calciatori più i baby

Francesco Iucca Collaboratore

La stagione della Roma in 10 giorni. Forse un po' estremo, paradossale, ma rende l'importanza che le prossime tre partite rivestono per i giallorossi. Perché il ritardo accumulato in classifica in questo inizio di stagione non permette ulteriori passi falsi, a partire da domenica contro il Lecce. Non vincere, contro una squadra comunque da prendere con le molle, rischia di compromettere tanto. Così come eventualmente accadrebbe in caso di sconfitta nel derby di domenica prossima. Che mai come quest'anno non è 'solo' il derby. Nel mezzo lo scontro con lo Slavia Praga, ma in Repubblica Cena basterebbe anche un pareggio. Attenzione anche lì, però. Perché perdere con più di un gol di scarto rimetterebbe il primo posto in discussione. Per questo Mourinho dovrà gestire in maniera certosina ogni singolo minuto di tutti i calciatori a disposizione e quelli che rientreranno (leggasi Dybala-Sanches). Con l'obiettivo di non far giocare a nessuno tre partite in una settimana. E per fare ciò il turnover diventa l'unico strumento a disposizione del tecnico, che ha bisogno di 19-20 calciatori. Due squadre. Più i baby.

Lecce, Slavia Praga e derby con la Lazio: da Dybala a Sanches e Lukaku, Mourinho prepara il turnover Scontato che sarà Praga la partita in cui troveranno spazio le cosiddette seconde linee. Svilar, Celik, Aouar, Paredes, El Shaarawy, Belotti, anche Pagano scaldano i motori per l'Europa, anche se qualcuno sarà chiamato in ogni caso gli straordinari. Smalling, come ormai noto, difficilmente tornerà per il derby con la Lazio. In difesa Mancini, Llorente e Ndicka dovranno giocarle quasi tutte, con la possibilità di arretrare Celik e far rifiatare qualcuno a turno (di sicuro lo spagnolo). Il turco rappresenta un'alternativa anche sulla destra, dove Kristensen potrà giocare solo di domenica. Il danese si alternerà con Karsdorp. A sinistra Zalewski è l'unico a disposizione visto che Spinazzola rischia di tornare dopo la sosta. Per questo è possibile che El Shaarawy agisca nuovamente da esterno mancino, in assenza di alternative. Lo permette anche il ritorno di Paulo Dybala, che andrà comunque centellinato ma rimesso in moto. L'argentino farà a turno con Belotti e Azmoun (che non può giocare in Europa) per presentarsi al top domenica contro il suo ex allenatore Sarri. Inevitabile che, per quanto imprescindibile, Mourinho conceda un turno di riposo anche a Lukaku, almeno nella trasferta con lo Slavia. Ma numericamentela Roma c'è in attacco.

A centrocampo sta rientrando Renato Sanches, ma va trattato con estrema cautela per cui è difficile pensare che possa partire da titolare in una di queste tre partite. Entrerà nella ripresa facendo rifiatare magari Paredes, che già riposerà questa domenica causa squalifica. Occhio anche a Cristante e Bove, bisognosi di un po' di riposo. Pellegrini rientrerà solo nel derby (da valutare se dall'inizio) e sarà necessario puntare di nuovo su Aouar con Lecce e Slavia. Ci sarà spazio molto probabilmente anche per Pagano, magari a Praga, e per qualche altro 'bambino' che in queste settimane ha già debuttato. Per Mourinho sarà fondamentale ascoltare i propri calciatori ogni giorno in allenamento, confrontarsi con loro, ma necessario sarà anche gestirli durante le partite con i cambi. Risparmiare anche solo 30 minuti a qualcuno può essere vitale. Questi i possibili undici per le prossime tre partite con le loro alternative e i calciatori pronti a subentrare, per far risparmiare energie a tutti o mettere minuti nelle gambe:

Roma-Lecce, titolari e possibili alternative dal 1': Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen (Karsdorp), Bove, Cristante, Aouar, Zalewski (El Shaarawy); Belotti (El Shaarawy), Lukaku.

Pronti a subentrare: Celik, El Shaarawy, Dybala, Renato Sanches, Azmoun.

Indisponibili: Smalling, Kumbulla, Paredes, Spinazzola, Pellegrini, Abraham.

Slavia Praga-Roma, titolari e possibili alternative dal 1': Svilar; Celik, Mancini (Cristante), Ndicka; Karsdorp, Pagano (Bove), Paredes, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti.

Pronti a subentrare: Mancini, Dybala, Renato Sanches, Lukaku, Cristante, Bove.

Indisponibili: Smalling, Kristensen, Kumbulla, Spinazzola, Pellegrini, Abraham, Azmoun.

Lazio-Roma, titolari e possibili alternative dal 1': Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen (Karsdorp), Bove (Pellegrini), Paredes, Cristante, Spinazzola (El Shaarawy); Dybala, Lukaku.

Pronti a subentrare: Celik, El Shaarawy, Karsdorp, Zalewski, Renato Sanches, Belotti, Azmoun.

Indisponibili: Smalling, Kumbulla, Abraham.

