Mourinho, serve una Roma ‘Special’ dopo la sosta di Natale. Come i suoi numeri

La Roma è tornata ad allenarsi ieri alle 10 a Trigoria agli ordini di José Mourinho in vista del ritiro in Portogallo. Il primo impegno ufficiale del 2023 contro il Bologna (4 gennaio ore 16:30) è ancora lontano, ma il tecnico portoghese l'ha già messo nel mirino. Nella sua carriera, dopo la sosta di Natale, non ha quasi mai sbagliato. In 18 occasioni Mourinho ha vinto 13 volte, pareggiato due gare con Chelsea (0-0 vs Aston Villa) e Inter (1-1 con il Cagliari) e perso tre partite alla guida di Chelsea (5-3 con il Tottenham il 1 gennaio 2015), Tottenham (ko 1-0 a Southampton il 1 gennaio 2020) e Roma (3-1 contro il Milan il 6 gennaio 2022). Numeri nel complesso ‘special’, come spera di ritrovare i suoi calciatori dopo le feste. Mou, infatti, vuole invertire la tendenza dei giallorossi dopo la sosta natalizia. Negli ultimi dieci anni la Roma ha un bilancio altalenante: 4 successi, un pareggio e 5 sconfitte. Un trend che preoccupa un po' a Trigoria, ma il signore seduto in panchina è la risposta per cambiare marcia.