Mourinho: “Senza Smalling è dura. Le 100 panchine? Grazie alle tante gare in Europa”

Le sue parole: "Dybala è in panchina perché non è al meglio della condizione, ma non è li solo per fare casino come fanno altri"

Dybala come sta? "Dybala è in panchina perché non è al meglio della condizione, ma non è li solo per fare casino come fanno altri. E lì per essere un’opzione e sicuramente avrà i suoi 30’ per me".