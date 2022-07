Mourinho si rilassa e segue il calciomercato su Sky in vista della nuova stagione

José Mourinho, allenatore della Roma, ha pubblicato una storia sul proprio profilo ufficiale Instagram mentre segue l'andamento del mercato della Serie A e non, su Sky Sport 24. Nell'immagine il tecnico è steso sul divano a vedere la televisione quasi per dare un segnale di "tranquillità" sul lavoro che sta facendo la società giallorossa sul calciomercato in entrata ed in uscita.