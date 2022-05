Mourinho riceve un calcio da Kumbulla. Il difensore: “Ho preso solo la palla”

Il post del tecnico portoghese su Instagram dà anche indizi su chi sia stato il colpevole: "K... K è Rick Karsdorp o Max Kumbulla?" Poi la foto-rivelazione

José Mourinho, tecnico della Roma, ha pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, in cui si fa curare il piede da un medico per aver ricevuto un calcio in allenamento da un giocatore giallorosso e dà anche degli indizi su chi sia stato il colpevole. Di seguito riportiamo la sua didascalia: "Se mi vedete zoppicare o indossare infradito sapete che un giocatore mi ha dato un calcio K... K è Rick Karsdorp oppure Max Kumbulla?".