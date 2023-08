Ibanez all’Al Ahli per 28,5 milioni più bonus. Mourinho: “Goditi l’Arabia Saudita”

Lo special one saluta il difensore brasiliano ancor prima dell'ufficialità della sua cessione in modo molto scherzoso "Ora potrai offrire una cena adeguata a me e allo staff". Oggi previste le visite mediche per il giocatore

Anche se non è ancora arrivata l'ufficialità da parte del club, è stato Mourinho ad annunciare la partenza di Ibanez verso l'Arabia Saudita. Nelle ultime ore si attendeva soltanto l'accordo tra le società, ma il brasiliano aveva già dato il suo "sì" al Al-Ahli. Per salutare il difensore, lo Special One gli ha dedicato un simpatico post su Instagram. La foto pubblicata raffigura i due con la nuova maglia della Roma sorridenti durante una sessione di allenamento, ma ciò che risalta di più è il messaggio lasciato dal mister: "Sii felice "garoto" (ragazzo in portoghese ndc). So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglia. Ora puoi offrire una cena "adeguata" a me e allo staff. Goditi l'Arabia Saudita.". E poi Mou continua parlando direttamente ai lettori: "Scommetto che quando avete visto la foto avete pensato che fosse un nuovo giocatore". Una battuta chiaramente riferita alle attese del mercato, che negli ultimi giorni sono sicuramente molte. Inoltre secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, oggi Ibanez svolgerà le visite mediche. Le cifre dell'accordo con l'Al Ahli sono di 28,5 milioni con un milione e mezzo di bonus, per un totale che ammonta a 30 milioni.