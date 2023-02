Mourinho-Salah, Mikel svela un retroscena: “Lo ha fatto a pezzi, Momo era in lacrime”

Nel 2013 le strade di Mourinho e di Salah si incrociarono al Chelsea, ma il loro rapporto non è stato sempre pacifico. Infatti, come racconta l'ex Blues, Mikel, ci fu una volta in cui lo Special One attaccò l'egiziano alla fine del primo tempo, dopo averlo sostituito. Questo il retroscena svelato dal centrocampista: "Mourinho decise di sostituire Salah nel primo tempo ma non si limitò al semplice cambio, bensì decise di attaccare verbalmente il giocatore. Mi pare che Salah avesse giocato male, quindi Mourinho lo ha massacrato, lo ha fatto davvero a pezzi. Momo era in lacrime e Mourinho lo ha sostituito, non lo ha fatto tornare in campo nel secondo tempo. Sarebbe stato semplice sostituirlo semplicemente dicendogli ‘non stai giocando bene, siediti perché ti tolgo e non torni in campo nella ripresa’. Ma Mourinho non lo ha solo sostituito, lo ha anche fatto a pezzi".