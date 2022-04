Mourinho, sabato impegnativo: dopo l’E-Prix è a Trigoria per Roma-Lazio Under 15

Il tecnico giallorosso sugli spalti del 'Di Bartolomei' per il derby contro i biancocelesti

Continua il sabato senza dubbio pieno per José Mourinho. Dopo la visita in pista poche ore prima del via all'E-Prix di Roma, il tecnico giallorosso si è spostato a Trigoria per osservare i ragazzi dell'Under 15 guidati da mister Rizzo. L'appuntamento è di quelli importanti, il derby con la Lazio sul campo 'Agostino Di Bartolomei', dominato dalla Roma. Mourinho si è posizionato sugli spalti per guardare il match, come spesso ha fatto in questi mesi nella capitale.