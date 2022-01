Mourinho: “Rui Patricio ci ha salvato, ho sentito la pressione fino alla fine”

"La vittoria è super importante. Dovevamo fare subito gol nel secondo tempo, abbiamo controllato la gara ma poteva finire 1-1"

La Roma torna alla vittoria e Mourinho può tirare un sospiro di sollievo. Contro il Cagliari è bastato un calcio di rigore di Sergio Oliveira. Queste le parole del tecnico a fine match:

MOURINHO A DAZN

Perché la Roma non chiude le partite? Non ho risposta.

Quanto è importante la vittoria? La vittoria è super importante. Dovevamo fare subito gol nel secondo tempo, abbiamo controllato la gara ma poteva finire 1-1 se non fosse arrivata la parata di Rui Patricio. Abbiamo dominato con e senza palla. Loro giocano un calcio diretto, ma abbiamo avuto controllo. Il risultato conta e poteva finire anche 1-1. Io ho sentito la pressione ma quando giochi così bene non dovresti sentirla. Potevamo anche perdere dei punti.

Mancini e Kumbulla che tipo di prestazione hanno fatto? Kumbulla è stato il migliore della partita. Mi da una grande soddisfazione perché lui nella stagione ha avuto difficoltà e io sono stato aggressivo con lui. Lui è rimasto tranquillo e umile. E' meglio nella difesa a tre ma ha fatto una buona partita anche Mancini. Anche i due del centrocampo hanno fatto bene e hanno fatto ciò che non hanno fatto contro la Juve. Oggi Veretout e Sergio hanno lavorato bene. Ieri ho finito l'allenamento con Felix, Abraham, Zaniolo e Pellegrini contro il portiere solo per dargli fiducia.A Felix è difficile chiedere di più, gli chiedo di usare la velocità e la profondità ma non pretendo la freddezza davanti al portiere. Tammy non è in grado di nascondere la frustrazione quando sbaglia lui o sbagliano gli altri. Nico ha fatto una partita bella anche nella difesa della palla. Nel primo tempo però deve fare gol di prima dopo la palla di Felix. L'ha controllata e poi l'ha persa. io spero che nelle partite segneremo tanto perché siamo la squadra che fa più conclusioni.

Pensa che si possa vedere la personalità in questo ciclo per sapere dove potete arrivare? Abbiamo fatto fatica contro il Cagliari. Era importante vincerla al di là del risultato. Loro sono andati fino alla fine nonostante la pressione nel finale. Tu puoi pensare che le prossime squadre sono più deboli ma io ricordo le sconfitte contro Bologna e Venezia. La vittoria non è scontata. Oggi è arrivata ed è molto importante.

Aveva bisogno di uno come Oliveira, è stato ovunque... Abbiamo bisogno di più Sergio. Di giocatori con esperienza che sanno cosa fare in determinati momenti della partita. Non è un regista come Pirlo o Pjanic ma ne avevamo bisogno. Niles ci dà opzioni e ci permette di restare calmi se manca Karsdorp. Gli acquisti migliorano le nostre opzioni