Mourinho: “Roma-Leicester è una finale. Metteremo tutto in campo” – VIDEO

Ai microfoni della società il tecnico portoghese ha parlato ancora della gara di ritorno di Conference: "Questi tifosi si meritano di arrivare fino in fondo, però c'è ancora una partita da giocare e da vincere"

"Sarà la partita numero 14 in Conference League . Con tutto quello che abbiamo dovuto fare: viaggi, giovedì, Serie A domenica con tutte le conseguenze e le difficoltà di giocare giovedì in Europa e poi in campionato, sforzo tremendo di tutti i giocatori. Sì, questi tifosi si meritano di arrivare fino in fondo, però c'è ancora una partita da giocare e da vincere".

Avete segnato un gol in trasferta, quindi inizia il secondo tempo? "È una finale, è quello che ho detto io a Leicester. L'1-1 non esiste più e per dimenticare una partita secca da giocare da 90 minuti, 120 minuti, forse i rigori. È una gara secca, come una finale che si gioca a Roma".

Brendan Rodgers ha detto che ha tutta la squadra a disposizione. Come sta la Roma? Come arriva a questa partita? "Tutta la squadra a disposizione e tutta la squadra per preparare la partita. Hanno giocato contro di noi giovedì, hanno cambiato nove giocatori, sono rimasti solo Albrighton, Schmeichel contro il Tottenham. Noi abbiamo avuto una gara difficile contro il Bologna, avremo un'altra difficile contro la Fiorentina. Loro non si giocano nulla in Premier e noi giochiamo per il quinto posto in Serie A. Per noi è difficile, però bisogno dimenticare tutto questo e mettere tutto quello che abbiamo per la partita che dovremo giocare. Andiamo con tutto".