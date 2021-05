Mourinho-Roma, il contratto: lo stipendio sarà di 7 milioni più bonus l’anno

L'accordo tra lo Special One e la società giallorossa sarà di durata triennale

La Roma in mano a Mourinho. La società giallorossa ha ufficialmente affidato allo Special One le chiavi del proprio futuro a partire dalla prossima stagione. Il ruolo centrale del portoghese nei futuri piani del club è determinato anche dal contratto, il più oneroso per un tecnico nella storia della squadra. Mou si legherà al club con un accordo triennale, con scadenza 2024, e percepirà circa 7 milioni netti a stagione bonus esclusi. Una cifra di assoluto rilievo, che fa capire l'importanza di questa operazione storica. Un ingaggio inferiore di quelli percepito al Tottenham, ma che sarà coperto per il primo anno in parte proprio dagli Spurs. Il club londinese infatti verserà a Mourinho circa 9 milioni. Una grande mano alla Roma l'ha data anche il decreto Crescita, che ammorterà la parte lorda della cifra. I Friedkin hanno chiuso la trattativa in circa due settimane, affidando a Mou l'obiettivo di arrivare a un vero e proprio salto di qualità attraverso una mentalità diversa.