Mourinho ritrova Tagliavento dieci anni dopo le “manette”

A dieci anni di distanza, José Mourinho rincontra Paolo Tagliavento, ma questa volta l'atmosfera è decisamente più cordiale. Ai tempi dell'Inter infatti, lo Special One aveva contestato il suo arbitraggio contro la Sampdoria facendo il famoso gesto delle manette davanti alle telecamere. Ieri invece i due si sono salutati prima dell'amichevole tra Roma e Ternana, vinta dai giallorossi per 2-0 grazie ai gol di Carles Perez e Kumbulla, e si sono scambiati sorrisi e strette di mano. Tagliavento, che ora non arbitra più ma è vice presidente della società umbra, ha anche scherzato su quell'episodio, pubblicando una foto dell'incontro con Mou sul suo profilo Instagram: "Che piacere ritrovarsi". Pace fatta, si può dire.