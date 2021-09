Mourinho ritrova Mladenov: amici fuori dal campo e quel passato al Setubal

Lo Special One, nella partita di stasera della Roma, ritrova il mister bulgaro dopo anni di amicizia in Portogallo

Stasera la Roma affronta il Cska Sofia in Conference League. Mourinho troverà sulla panchina avversaria Stoycho Mladenov . Non sarà però il primo incontro tra i due. L'allenatore bulgaro ha indossato la maglia del Vitoria Setubal alla fine degli anni '80. Negli stessi anni, Mourinho iniziava, nella squadra portoghese, la sua carriera da allenatore nelle giovanili del club. Ci sarà sicuramente emozione e gioia nel ritrovarsi dopo molto tempo, le parole di Mladenov mostrano l'affetto tra i due: "Mourinho è tra i migliori allenatori al mondo, ma non ha mai smesso di essere una grande persona. C'è sempre stato rispetto tra noi." Per testimoniare un bellissimo rapporto tra i due, girano interessanti storie che raccontano di cene tra Mourinho, Mladenov, Stoichkov e Romario.