Mourinho ringrazia il suo staff con un post ‘soporifero’: “Che squadra” – FOTO

Al termine di un cammino lungo 55 partite, lo Special One ha reso omaggio così ai suoi collaboratori

I giocatori sono ancora impegnati con i ritiri delle proprie nazionali, ma per Mourinho e il suo staff le vacanze sono già iniziate. Dopo il post di ringraziamento per rosa e tifosi, lo Special One ne ha caricato un secondo per ringraziare lo staff che gli è stato accanto nel lungo cammino fatto di 55 gare ufficiali. Ma il portoghese, mai banale, ha utilizzato delle foto alquanto singolari. Ognuna di queste, infatti, ritrae un membro durante un momento di profondo relax. Il tutto accompagnato dalla didascalia "Che squadra" arricchita con le faccine dormienti.