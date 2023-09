Mourinho ricomincia (forse) da tre

“Parto e ricomincio da tre. Si dice da zero? No, io tre cose ho, perché pure quelle devo perdere?”. Chi non ricorda questo scambio di battute tra Troisi e Arena corra subito a cercare e rivedere su tutte le piattaforme possibili un capolavoro che nemmeno ha bisogno di presentazioni. Noi lo rubiamo e ci permettiamo di prestarlo a Mourinho. Ricomincio da tre, appunto. Che purtroppo non sono i punti in classifica, ma i big recuperati e pronti all’uso. Nell’ordine Lukaku, Dybala e Renato Sanches. Ricomincia Mourinho, un altro campionato ma non sono queste le “tre cose” da non perdere di cui parleremo più avanti. Il primo assaggio di agosto, che portava comunque punti, è andato malissimo. Ricomincia Mou per tornare a vincere, per rispondere alle critiche (alcune legittime, altre covate da tempo) ma anche per capire se poter continuare. “In che senso?”, direbbe Mimmo di Un Sacco bello. Nel senso che a smettere con la Roma non ci ha ancora pensato. Di sicuro non smette ora che deve rimettere in piedi una squadra che ha interrotto bruscamente il sogno di Budapest e deve ancora riprendere le gocce per dormire sonni sereni. Smette a fine anno? Il contratto, ad oggi, dice così. Ma i contratti si rivedono, si rinnovano. Insomma non è quello il problema per Mou, né per la squadra che anche l’anno scorso ha giocato col grande dubbio della permanenza di Josè fino a una settimana prima della finale col Siviglia. “E allora perché non è stato rinnovato?”, la giusta obiezione.