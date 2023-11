Mourinho, regalo speciale per i magazzinieri: “Dono da me e Adidas” – FOTO

Dopo la partita contro il Lecce vinta all'ultimo respiro Mourinho è già a Trigoria per preparare il match di giovedì contro lo Slavia Praga. Prima dell'allenamento ha voluto consegnare un regalo speciale a dei membri dello staff. Questo il messaggio dello Special One: "I migliori kitmen meritano un regalo da me e Adidas. Grazie di tutto Valerio, Maurizio, Roberto e Fabio". Un ringraziamento speciale per i quattro magazzinieri del club giallorosso e ha pubblicato due storie sul suo profilo Instagram. In una si vede un grosso scatolone destinato a Mourinho con dentro i regali.