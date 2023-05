Mourinho, regalo speciale a Fognini. Il tennista sui social “Grazie mister”

Lo Special One ieri era presente al Foro Italico per la finale degli Internazionali BNL d'Italia e ha voluto omaggiare il tennista italiano, e tifoso dell'inter, con la maglia della Roma firmata "JM"

Sono finiti gli Internazionali di tennis a Roma. Mourinho in queste due settimane è stato un paio di volte al Foro Italico e dopo l'incontro con Djokovic ha deciso di fare un dono a Fognini. Ha regalato al tennista italiano, eliminato ai sedicesimi contro Rune, una maglia ufficiale della Roma con la sigla "JM". Il tennista, grande tifoso dell'Inter, ringrazia così Mourinho sui social "Grazie mister". Ieri il mister non ha voluto perdersi la finale tra Medvedev e Rune. Lo Special One era infatti sugli spalti, accompagnato dal suo vice Foti, e ha risposto con piacere a tutti gli applausi ricevuti dal pubblico.