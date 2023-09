Mourinho: Real, Manchester e Chelsea. La crisi del terzo anno colpisce ancora

La crisi dei matrimoni di solito arriva al settimo anno. Ma il calcio oggi vive di tempi più stretti. E per Mourinho le crisi importanti ultimamente arrivano sempre al terzo anno, nelle rare occasioni in cui è rimasto per così tanto in un club. Oggi la Roma sembra vivere un lungo addio dal tecnico che l’ha portata due volte in una finale europea ma che sembra svuotato di entusiasmo. Ma non è la prima volta, appunto. Dal 2010 (e quindi escluse le prime esperienze con Porto e Chelsea) lo Special One ha sempre perso la panchina alla terza stagione con dinamiche molto simili tra loro: giocatori usurati, qualche problema di spogliatoio, risultati deprimenti dopo grandi successi. In principio fu il Real Madrid dove però rimase fino a fine stagione prima di andare via salutando quindi un anno prima della fine del contratto. Il Real, abituato ovviamente a portare un trofeo in bacheca in stagione, perde la Liga, la coppa di Spagna con l’Atletico e la Champions in semifinale col Dortmund. Risultati importanti, ma non per un club del genere.