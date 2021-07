Mourinho, primo faccia a faccia con i big. Tripi lo incontra e si emoziona

Giornata di tamponi a Trigoria. Si sono rivisti i senatori e I Primavera aggregati per il ritiro

Un primo incontro, a distanza di sicurezza, ma quanto basta per prendere le misure. José Mourinho questo pomeriggio a Trigoria ha incontrato parte della rosa che da domani svolgerà i test atletici, insieme a chi era già rientrato dalle vacanze. Si sono rivisti Edin Dzeko, Gianluca Mancini (entrambi rimasti più di un’ora nel centro sportivo), Borja Mayoral e tutti i Primavera aggregati per il ritiro. Tra loro anche Tripi, uscito dai cancelli di Trigoria visibilmente eccitato per l’incontro con lo Special One. Il giovane centrocampista non ha potuto contenere l’entusiasmo, che ha condiviso con il papà e il fratellino che lo aspettavano all’esterno dopo il tampone (“l’hai visto? E che ti ha detto?” gli hanno domandato i familiari). Tutti i movimenti di Mourinho sono ripresi dalla troupe che dal suo sbarco continua a seguirlo passo dopo passo per la realizzazione del documentario. All’esterno del centro sportivo anche una tv portoghese, segno che l’asticella dell’attenzione mediatica è già salita a un livello superiore.