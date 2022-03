Mourinho prima della partenza per l’Olanda: “Fuori di prigione”

Il portoghese scherza sui social prima di volare in direzione Arnhem dove domani affronterà con la sua Roma i gialloneri, in una partita è fondamentale per il proseguo della stagione giallorossa

La Roma è pronta a partire per l'Olanda dove domani affronterà il Vitesse per l'andata degli ottavi di finale di Conference League. Mourinho scherza sul suo profilo Instagram nel quale ha pubblicato due foto che lo ritraggono prima della partenza per Arnhem. "Fuori di prigione, pronto per viaggiare verso la Conference League”. Questa la descrizione che lo Special One ha scelto per le due foto caricando così la squadra e i tifosi giallorossi. La sua Roma è chiamata a confermare le prestazioni positive offerte nelle ultime due giornate di campionato anche in Europa.