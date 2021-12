Mourinho porta la cena alla Caritas: “Non dimenticate chi ha bisogno di aiuto”

Lo Special One ha fatto visita all'Ostello di via Marsala nell'ultimo giorno dell'anno e ha salutato gli ospiti

Redazione

Mentre tutti preparavano la festa per salutare l'anno appena finito e accogliere quello appena cominciato, c'era chi silenziosamente aveva scelto di pensare agli altri. È José Mourinho, che nel pomeriggio del 31 dicembre fatto visita alla Caritas di via Marsala. È stato con gli ospiti dell'Ostello "don Luigi Di Liegro", ha chiacchierato con loro e ha consegnato alcuni doni e la cena, oltre a portare i suoi auguri (e quelli di tutta la Roma) per un buon anno.

La sorpresa di Mourinho: cena per la caritas

Alla stazione Termini ha portato beni di prima necessità, sia per la cena di stasera che per i prossimi giorni. Poi, a titolo personale, ha consegnato zucchero, pasta, carne in scatola e promesso di tornare anche nel 2022. Per gli ospiti è stata un'autentica sorpresa: nessuno sapeva della visita di Mourinho, poi una volta avvertiti i responsabili il passaparola è stato rapidissimo e gli ospiti felici di incontrarlo. Lo Special One è rimasto circa un'ora e ha scattato qualche foto.

"Buon Capodanno e buon 2022 a tutti. Ma per favore non fingete di non sapere, non dimenticate la realtà - ha scritto lo Special One su Instagram - Esistono sempre persone che hanno bisogno di te e hanno bisogno di tutti noi! Grazie alla Caritas per il lavoro fantastico che fate ogni giorno".