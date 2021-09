Mourinho, pizzino a Pellegrini in Verona-Roma: ecco cosa c’era scritto

Lo Special One ha spiegato la nuova disposizione in campo tramite un pizzino

Sotto 3-2 nella partita contro il Verona, Mourinho ha deciso di giocarsi la carta della difesa a tre stravolgendo la formazione tipo. Al 78' lo Special One, infatti, ha inserito Borja Mayoral e Chris Smalling al posto dei due terzini Calafiori e Karsdorp, passando dal 4-2-3-1 al 3-1-4-2 nel tentativo di riagguantare il risultato. Durante il cambio Mourinho ha dato indicazioni a Pellegrini sulla nuova disposizione in campo. Come? Con un pizzino passato tramite Mayoral dove era disegnata la formazione: Mancini-Ibanez-Smalling in difesa, Cristante sulla mediana, El Shaarawy e Carles Perez larghi con Pellegrini e Mkhitaryan in mezzo al campo, Abraham e Mayoral le punte.