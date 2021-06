Mourinho passione Formula 1, incontro con il CEO Domenicali: “Volevo lezioni”

Lo Special One incontra il presidente del circus a Londra: "A Baku gara drammatica, avevo bisogno di risposte"

In attesa di far correre la sua Roma Mourinho prende spunto da chi meglio di chiunque altro sa andare veloce. Lo Special One, al momento ancora a Londra, sembra essere un grande appassionato di Formula 1. Così tanto da incontrare personalmente Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari e ora presidente e CEO del circus motoristico più importante del mondo. La chiacchierata è stata immortalata in uno scatto, con il tecnico che si è lasciato anche andare ad una considerazione sull'ultima gara del del Mondiale appena conclusa a Baku. "E' stata una corsa drammatica", scrive Mou, che poi aggiunge "Avevo bisogno di risposte e lezioni dal numero 1, così sono andato a trovare Stefano Domenicali negli incredibili uffici della F1 a Londra!". Consigli dagli esperti, in attesa di sfrecciare anche in giallorosso.