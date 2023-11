Mourinho: “Vorrei non portare Dybala giovedì, ma vuole giocare. Pubblico straordinario”

Le parole dello Special One: "Paulo non ha tirato il rigore perché non voleva tirare da fermo, il suo legamento soffre un po’ con la palla ferma"

Redazione

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro il Lecce. Queste le sue parole:

Partiamo dall'esultanza. È entrato quasi in campo. Esultanza liberatoria? "Velocissima perché dopo volevo parlare con i giocatori perché la partita non era finita. La squadra era sbilanciata. Oggi abbiamo preso la vecchia di filosofia che perdere di uno o di 10 è uguale però abbiamo vinto. Abbiamo finito con Belotti quinto di destra. Ragazzi e pubblico straordinari perché di solito in casa quando perdi 1-0 non è normale questa passione fra tifosi e giocatori. Hanno meritato sia i giocatori che i tifosi. Nel primo tempo la partita poteva stare dalla nostra parte. Meritano anche per il finale perché hanno avuto cuore. Loro non hanno tradito quello che ho detto ieri cioè che sono ben organizzati e ben allenati. Hanno tre attaccanti super veloci in contropiede. Dispiace per loro e per Falcone perché dice che è un grande romanista ma quando gioca contro di noi para tutto".

Sui gol bel finale. "La descrivo come cuore e mentalità principalmente in casa. Ho allenato 6 o 7 squadre ma in nessuna quando perdi in casa la gente continua a giocare con te. Avevamo in campo gente che può segnare con tanti attaccanti. Qualche volta porti caos e crei caos a loro. Loro potevano fare il 2-0. Partita pazza e tre punti importanti".

Dybala alla fine ha giocato 90 minuti. “Non me lo aspettavo. Ha fatto cose bellissime nel primo tempo. È importante per noi ma quello che abbiamo visto in questi minuti in campo sono la verità di Paulo. Ha il sapore dell’emozione. Lui ha fatto troppo. Per sorpresa mia, ci ho parlato a fine partita e gli ho detto che forse è meglio non venire a Praga e lui mi ha detto di no e che vuole giocare”.

Quanto è importante questa vittoria prima del derby? “Non penso che il problema è essere davanti. Penso che non è normale che nello stesso weekend tutte le big perdono punti. Abbiamo parlato di questo nello spogliatoio: hanno perso Lazio, Atalanta, Milan e non è normale. Di solito è più normale che nessuna perde punti. Non potevamo sprecare questa occasione. Tre punti importanti perché siamo più vicini a queste squadre”.

A fine partita ha baciato Lukaku. Cosa c’era in quel momento? “Primo in Italia e il secondo con me. Era la Supercoppa europea con il Chelsea ma sbaglia solo chi tira. Non sono mai triste con chi sbaglia. Paulo non ha tirato perché non voleva tirare da fermo, il suo legamento soffre un po’ con la palla ferma. No calcio d'angolo, no punizione e no rigore. Romelu ha tirato e noi abbiamo grande fiducia in lui. Lui è emozionale, lo conosco meglio di tutti. È molto sensibile e quando sbaglia un rigore, dopo il suo cuore piange e la sua anima piange. Avere la possibilità di fare il gol della vittoria per me non poteva essere meglio perché ha vinto la squadra e Romelu dorme meglio. Ha un cuore grande”.

