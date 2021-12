Mourinho paragonato a Boris Johnson: i tifosi del Tottenham insorgono

"Ha regalato delle grandi vittorie all'Inghilterra, ma ora sembra diventato il Mourinho che ha perso lo spogliatoio al Tottenham durante la sua seconda stagione", sono le parole di un deputato inglese

I tifosi del polemizzano su Twitter dopo che il loro ex allenatore Jose Mourinho è stato paragonato al primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson. Come riporta il giornale inglese The essential briefing un deputato conservatore avrebbe affermato che Johnson: "Ha regalato delle grandi vittorie all'Inghilterra, ma ora sembra diventato il Mourinho che ha perso lo spogliatoio al Tottenham durante la sua seconda stagione". I tifosi Spurs hanno giudicato l'analogia sbagliata perché il portoghese, vincitore indiscusso di decine di trofei, può cambiare quanto meno riuscire a cambiare le sorti della Roma nel secondo anno, a differenza del primo ministro inglese che avrà una serie difficoltà per i prossimi 18 mesi.