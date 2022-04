Mourinho: “Ogni punto è importante, ma la Juve non abbandonerà il 4° posto”

Le parole dello Special One

Solo un cambio rispetto alla partita contro il Bodo, quanto sarà difficile replicare l'intensità che avete fatto vedere contro i norvegesi? "Sicuramente difficile, però non abbiamo un'altra soluzione. Giochiamo ogni punto importante in campionato, fra due settimane arriva la semifinale della Conference e non abbiamo un'altra soluzione. Però siamo positivi, abbiamo fiducia nella panchina, con gente che arriva sempre motivata alla partita e ci dà sempre qualcosa. Partita difficile per noi, ma anche per loro".