Mourinho: “La formazione? Gli altri possono cambiare, noi no”

Le parole del tecnico nel pre-partita di Roma-Milan

José Mourinho vuole conquistare i primi tre punti contro una grande. Lo Special One ha parlato del match prima del fischio d'inizio. Queste le sue parole.

Uno scontro diretto, se ne è parlato molto. Quanto è importante considerato il risultato delle altre? Quanto può dire della stagione della Roma? Non lo so. Io dico sempre che ogni partita è decisiva e ogni punto è importante. Vediamo alla fine della stagione.

Giocherà con gli stessi undici, alla lunga fisicamente può pagare? Ci sono squadre che non hanno problemi di cambiare giocatori, noi siamo una squadra con un profilo diverso. In panchina abbiamo giocatori che possono aiutare durante la partita.

Contro ha un avversario che conosce bene, Ibrahimovic che ci ha detto che per provare a fermarlo punterà sulla parte emotiva dei giocatori... Non è Ibrahimovic. E' un giocatore diverso e incredibile ma è la squadra, il Milan. Non possiamo essere concentrati su Zlatan ma dobbiamo tenerlo più possibile lontano dall'area di rigore.