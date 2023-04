Mourinho, offerta choc dall’Arabia. Ma lo Special è pronto a rifiutare

Un'offerta folle, di quelle che almeno un po' ti fanno pensare. L'Arabia Saudita - come riporta Calciomercato.com - ha tentato Mourinho: 120 milioni in due anni di ingaggio, praticamente 60 a stagione . Nel pacchetto la Nazionale Saudita e l'Al Hilal Riyadh, il club che sarebbe pronto a coprire d'oro Leo Messi con una proposta superiore ai 400 milioni di euro . Che fare? I soldi tentano tutti, soprattutto se sono così tanti. Mourinho ne ha parlato con lo staff, e qualcuno vorrebbe anche andare. Non lo Special One, o almeno non adesso.

Al tecnico piace ancora confrontarsi col calcio europeo. Detto tra noi: quello "vero". In questo senso piò preoccupare in ottica futura il possibile interesse del Real Madrid che sta per perdere Ancelotti e l'ha messo tra i papabili (ma in vantaggio ci sono altre candidature). Non gli arabi. Mourinho negli ultimi mesi ha detto no anche alle panchine di Brasile e Portogallo, e a quella del West Ham. Vuole ancora la Roma, ma non a tutti i costi. Per questo continua a mandare segnali forti ai Friedkin. Che, al netto dell'attuale problema plusvalenze, cominciano ad avvicinarsi allo Special One apparso decisamente più sereno in queste settimane a Trigoria. L'intenzione è quella di dare più potere sul mercato a Josè visti anche i successi ottenuti coi vari Matic, Dybala e Wijnaldum. Un appuntamento vero e proprio ancora non c'è, più probabile che avvenga dopo questo mese terribile tra impegni sul campo e indagini in corso. Nel frattempo le follie arabe possono aspettare.