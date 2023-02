Mourinho: “Dybala mi ha chiesto di uscire. Partita dominata e ci manca un rigore”

Le parole del mister: "Prendere questo gol all’ultimo minuto è ingiusto ma è il calcio. non c’è niente da fare"

Redazione

Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida con il Salisburgo. Queste le sue parole:

MOURINHO A SKY

Almeno 3 occasioni per la Roma ma bisogna fare gol sennò succede questo. “Hai ragione. Abbiamo dominato la partita, sempre avuto il controllo della partita. Partita tranquilla per Rui. Abbiamo sbagliato dei gol incredibili. C’è un rigore netto per noi nel primo tempo e siamo stati sfortunati nel cambio di arbitro. Prendere questo gol all’ultimo minuto è ingiusto ma è il calcio. non c’è niente da fare.

Sembra uno scherzo del destino come successo a Napoli. Zero punti nonostante la crescita. “Bisogna mettere la palla dentro e quando non lo fai c’è questo rischio. Sappiamo le nostre qualità e i nostri limiti e quando danno tutto quello che possono dare non diro mai nulla di negativo

Come sta Dybala? “Non lo so, mi ha detto che non era in condizione di giocare il secondo tempo. Non so se è infortunio o precauzione. Abbiamo cambiato con El Shaarawy che ha dato dinamismo davanti e poi abbiamo messo Belotti per Abraham. Quando prendiamo gol non c’è piu niente da fare".

MOURINHO A ROMA TV

"Per essere convincenti bisogna fare gol e noi non l’abbiamo fatto. C’è stato un buon lavoro di squadra, i ragazzi hanno dato tutto. Il risultato è immeritato, bisognerà entrare in campo da 1-0".

Cosa si può fare al ritorno con la consapevolezza di cosa abbiamo visto in campo e in queste partite? "Io non sono capace di pensare a questa partita, abbiamo il Verona tra due giorni ed è molto difficile per me pensare al Salisburgo. Abbiamo delle limitazioni nella stanchezza dei ragazzi ed è duro pensare a giovedì dovendo pensare già a domenica".